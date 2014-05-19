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الطرق الصوفية: الاحتفال بموالد آل البيت من صحيح الإيمان

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الطرق الصوفية: الاحتفال بموالد آل البيت من صحيح الإيمان الطرق الصوفية: الاحتفال بموالد آل البيت من صحيح الإيمان

احتفلت المشيخة العامة للطرق الصوفية عقب صلاة العشاء بالليلة الصغرى بمولد السيدة زينب رضى الله عنها، بإقامة أمسية دينية بالمسجد الزينبى، بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والسيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف.

وقال الشيخ فؤاد عبد العظيم، عضو مجلس الطرق الصوفية عن وزارة الأوقاف، فى كلمة له استعرض خلالها حياة السيدة زينب رضى الله عنها، إن الاحتفال بآل البيت هو من صحيح الإيمان ومن أفضل الأعمال إلى الله، مشيرًا أن من يحرمون الاحتفال بموالد آل البيت مخطئين.
> من ناحية أخرى، يحتفل الآلاف من المصريين ومريدى الطرق الصوفية بمولد السيدة زينب، الذى يختتم غدًا الثلاثاء.

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