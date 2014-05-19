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السيسي معلقاً علي تحدث البعض باسمه: مفيش حد هياخد مني حاجة

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السيسي معلقاً علي تحدث البعض باسمه: مفيش حد هياخد مني حاجة السيسي معلقاً علي تحدث البعض باسمه: مفيش حد هياخد مني حاجة

المشير عبد الفتاح

قال المشير عبد الفتاح السيسي ، المرشح الرسمي لانتخابات الرئاسة ، معلقاً علي ترديد البعض أن هناك رموزا من النظام السابق يتحدثون باسمه ، لغسيل سمعتهم  ”محدش هياخد مني حاجة”.

أكد السيسي أنه لا يوجد لديه حملات انتخابية في المحافظات، وأن هذه الحملات من قبيل الحُب والتقدير

وعلي صعيد آخر أكد المرشح الرئاسي، أنه ترشح للانتخابات الرسمية بناء علي نداء المصريين  فهذا هو  الأساس الذي ينطلق من أساسه. وأوضح أنه لا يعتبر بالنتائج التي سيحسمها المصريين

من جانبه شدد السيسي  علي أن  30 /6 هي جزء من التجربة الثورية التي بدأت في 25 يناير ، ولا يمكن الفصل بين الثورتين حيث أن الوعي لدي الشعب المصري الآن غير مسبوق.

 

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