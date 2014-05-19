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الأربعاء.. حفل تخرج دراسي فصول محو الأمية بمبادرة العلم قوة ببنى سويف

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الأربعاء.. حفل تخرج دراسي فصول محو الأمية بمبادرة العلم قوة ببنى سويف الأربعاء.. حفل تخرج دراسي فصول محو الأمية بمبادرة العلم قوة ببنى سويف

مبادرة العلم قوة

تقيم الهيئة القبطية صباح الأربعاء القادم، احتفالية بقصر ثقافة بنى سويف لتخرج 4833 دارس ودارسة كدفعة أولى من دارسي فصول التعليم بالمحافظة، يأتي ذلك في إطار مبادرة ” العلم قوة “، والتي تتم بالشراكة ما بين الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية مع مؤسسة فودافون ، لتنمية المجتمع والهيئة العامة لتعليم الكبار الجمعيات الاهلية.

يحضر الحفل، المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف ، والدكتورمحب الرافعي رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار وممثلو مؤسسة فودافون ، والدكتور القس أندرية ذكى مدير عام الهيئة الانجيلية .والذى صرح بأن المبادرة تعمل على محو أمية عدد 44900 دارس ودارسة في محافظات ( القاهرة- الجيزة – القليوبية – بنى سويف – المنيا ).

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