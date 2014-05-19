السعادة في عطر La Vie Est Belle من Lancôme

يواصل عطر La Vie Est Belle الذي شهد نجاحاً باهراً منذ إطلاقه عام 2012، قصة ولعه بالمرأة، فصلاً تلو الآخر. نداء صادق يدعو المرأة لتذوق معاني السعادة، حيث استهل العطر خطوة ذات أبعاد شاملة: السعي لبلوغ السعادة. إنLancôme تسعى لتحقيق هذا الهدف جنباً إلى جنب آلاف النساء انطلاقاً من قناعاتهن الراسخة بأن تحقيق الذات يجعل "الحياة حلوة" وهو ما يهم حقاً.

وهذه السعادة متاحة لكل امرأة ترى نفسها في الأنوثة المشرقة لعطر أو دي تواليت La Vie Est Belle L’eau De Toilette. حيث أن هذه النسخة العطرية الجديدة التي ابتكرها إثنان من أشهر صانعي العطور في العالم، تكشف جانباً أكثر إشراقاً وتألقاً. فقد أعيد إبداع الابتسامة الشهيرة داخل الزجاجة بطريقة متجددة كلياً أصبحت معها أوسع، وكأنما تخطو على عتبات حقبة جديدة. ومرة أخرى، تجسدها جوليا روبرتس Julia Roberts، التي تمثل بهالتها المشرقة رمز امرأةLancôme ، حيث تشع الابتسامة الكريستالية بمسرات خلابة جديدة تماماً تتمحور حول زهر المغنولية. إنه عطر الشباب، نداء جميل يحمل عبق الحرية عبر نسائم مشبعة بأريج الزهور...

عطر أنثوي يشع إشراقاً، ودعوة شهية لحب الحياة يصدح بها من أعالي الأسطح، ليكشف اليوم عطر "La Vie Est Belle- الحياة حلوة"، عن تركيبة عطرية جديدة.

ابتسامة تزينها زهرة

كل فخامة زهرة المغنولية - أولى الزهور المتفتحة مع حلول الطقس الدافئ- التي يفوح عبقها من خلال إيقاع عطري أنيق يتفتح مثل وعد بالربيع، تتخلله رغبة عارمة وطبيعية لإحياء الجمال الخالد مجدداً.