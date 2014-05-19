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رئيسة كوريا الجنوبية تجدد اعتذارها عن حادث العبارة وتحل خفر السواحل

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رئيسة كوريا الجنوبية تجدد اعتذارها عن حادث العبارة وتحل خفر السواحل رئيسة كوريا الجنوبية تجدد اعتذارها عن حادث العبارة وتحل خفر السواحل

رئيسة كويا الجنوبية

جددت رئيسة كوريا الجنوبية بارك جون هيه، اعتذارها عن حادثة العبارة الذي وقع الشهر الماضي ، وقالت إنها سوف تؤسس هيئة جديدة لإدارة السلامة العامة.

وذكرت (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن بارك وجهت خطابا تلفزيونيا إلى الشعب اليوم الاثنين بعد حوالي شهر من غرق العبارة قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، حيث لقي 286 شخصا مصرعهم، وما زال هناك ثمانية عشر شخصا في عداد المفقودين.

وقالت بارك إن الاستجابة الأولية للحادثة كانت مليئة بالارتباك وإنها المسؤولة عن الفشل في إنقاذ الناس الذين كان من الممكن إنقاذهم.

وأضافت الرئيسة الكورية الجنوبية أنها سوف تحل قوات خفر السواحل وتؤسس هيئة جديدة متخصصة في إجراءات السلامة وعمليات الإنقاذ الطارئة.

وجاء إلقاء بارك للخطاب قبيل الانتخابات المحلية المقررة في وقت مبكر من الشهر القادم.

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