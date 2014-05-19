"الاستعلامات" تشارك فى المؤتمر السنوى لمعهد البحوث والدراسات الأفريقية

شاركت الهيئة العامة للاستعلامات فى المؤتمر الدولى السنوى، الذى يعقده معهد البحوث والدراسات الأفريقية على مدار يومى 18-19 مايو 2014، تحت عنوان "الآثار المحتملة للتغيرات المناخية على القارة الأفريقية"، وذلك بحضور العديد من سفراء الدول الأفريقية فى بالقاهرة، إضافة إلى ممثلى الوزارات والمؤسسات الحكومية من بينهم ممثلون عن وزارتى الكهرباء والطاقة، والموارد المائية والرى.

وفى كلمته أمام المؤتمر، أشار السفير صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى ضرورة وأهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التى تجمع الباحثين والأكاديميين من مصر والأشقاء فى أفريقيا، وذلك لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم فى تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية.

وأضاف عبد الصادق، أن الهيئة العامة للاستعلامات تدرك جيدًا خطورة التغيرات المناخية وآثارها السلبية التى تنعكس على القارة الأفريقية سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، مؤكداً على أن الهيئة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للهيئات والمؤسسات المصرية بهدف التوعية بهذه المخاطر.

وناقش المؤتمر على مدار يومين التغيرات المناخية وأسبابها وآثارها المحتملة على القارة الأفريقية، والعوامل المناخية المؤثرة فى التنمية العمرانية، وتأثير التغيرات المناخية على السواحل والارتفاع المتوقع فى مستوى سطح البحر وتغير الخريطة الجيومورفولوجية وأثر الجفاف فى إنتاج الغذاء فى بعض أقاليم القارة، هذا إلى جانب مناقشة آثار التغيرات المناخية على النقل والمواصلات والأمن الغذائى والمائى فى أفريقيا، وقد جاءت مشاركة الهيئة العامة للاستعلامات فى إطار التعاون مع المؤسسات الإعلامية والبحثية فى مصر وأفريقيا.