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“بشرة خير” تتحول لهاشتاج علي “تويتر”.. ومليون ونصف مشاهدة على “يوتيوب”

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“بشرة خير” تتحول لهاشتاج علي “تويتر”.. ومليون ونصف مشاهدة على “يوتيوب” “بشرة خير” تتحول لهاشتاج علي “تويتر”.. ومليون ونصف مشاهدة على “يوتيوب”

حسين الجسمي

أعرب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن إعجابهم بأغنية الفنان حسين الجسمي، “بشرة خير” بتدشين هاشتاج يحمل اسمها.

وحصل الهاشتاج على نسبة مشاركة عالية من قبل النشطاء، حيث تدعو الأغنية المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال أحد النشطاء :” بعد أغنية #بشرة_خير مافتكرش اننا نشوف رقص عند لجان الانتخابات بس ؛ احنا مش بعيد نلاقي الصناديق نفسها بترقص”.

وأضاف أخر :” عن الناس البسيطة اللى بيضحكوا من قلبهم و بيرقصوا بجد مهما كان حالهم فى #بشرة_خير”.

يذكر أن أغنية “بشرة خير” كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وحصدت الأغنية خلال يومين أكثر من مليون ونصف مشاهدة على موقع يوتيوب.

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