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بالفيديو .. المحترفون يحصدون لقبين في أخر أسبوع بالموسم

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بالفيديو .. المحترفون يحصدون لقبين في أخر أسبوع بالموسم بالفيديو .. المحترفون يحصدون لقبين في أخر أسبوع بالموسم

حصد لاعبو المحترفين في أوروبا لقبين حُسما خلال الاسبوع الأخير من موسم 2013-2014.

فقد توج محمد النني لاعب وسط بازل بلقب الدوري السويسري قبل جولة واحدة من نهاية بالفوز على أراو 3-1، قبل الاحتفال بالتتويج في مباراة الجولة الأخيرة التي فاز فيها على لوزان 4-2.

اللقب هو الثاني للنني الذي انتقل إلى بازل في يناير 2013، كما احتسب اللقب لزميله السابق محمد صلاح الذي ترك بازل وانتقل لتشيلسي في يناير الماضي.

كما توج عمر الحسيني مهاجم ليفياديا بلقب كأس إستونيا بعدما شارك في مباراة نهائي الكأس كاملة والتي فاز بها فريقه على تارتو سانتوس الذي يلعب في الدرجة الثالثة 4-0.

الحسيني البالغ من العمر 28 عاما انتقل إلى ليفاديا في يناير الماضي في صفقة انتقال حر.

في البرتغال، خسر أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي فرصة التتويج بكأس البرتغال حين سقط أمام بنفيكا بهدف في نهائي المسابقة.

وجلس كوكا منذ بداية المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 79.

وفي إيطاليا، عاد أحمد حجازي مدافع فيورنتينا للملاعب أخيرا عندما شارك في مباراة فريقه أمام تورينو في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

حجازي لعب أساسيا لأول مرة هذا الموسم وأكمل اللقاء حتى نهايته، بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي أمضى بسببها الموسم كاملا بعيدا عن الملاعب.

شاهد ملخص لمسات حجازي من هنا

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فيديو اليوم السابع

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