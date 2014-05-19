رسميًا.. ميسي يوقع عقده الجديد مع برشلونة

وقع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقده الجديد مع برشلونة الإسباني اليوم قبل السفر للأرجنتين، وفقا لما أعلنه النادي.

حضر التوقيع على العقد والد اللاعب خورخي ميسي ورئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو ونائب الرئيس الرياضي جوردي ميساري والمدير العام للنادي أنطوني روسيتش.

ولم يعلن النادي على موقعه الالكتروني قيمة ما سيتقاضاه ميسي في العام الواحد، وإن كانت تقارير اخبارية قالت إنه سيصل إلى 20 مليون يورو سنويا.

يشار إلى أن هذه تعد الزيادة السابعة في قيمة ما يتقاضاه ميسي منذ وصوله للنادي الكتالوني، مع العلم بأن التوقيع كان لتحسين قيمة ما يحصل عليه دون تمديد مدة الارتباط بين الطرفين التي تنتهي في 2018.

وكالات