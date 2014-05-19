بوتين وميركل يأملان بأن تواصل كييف حوارها مع الأقاليم

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملهما بأن تتواصل عملية الإصلاحات الدستورية والحوار بين سلطات كييف والأقاليم الأوكرانية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الكرملين اليوم الإثنين أن بوتين وميركل بحثا في مكالمة هاتفية اليوم تطورات الأزمة الأوكرانية، بما فيها الانتخابات المرتقب إجراؤها في 25 مايو الحالي.

وأعرب بوتين وميركل عن أملهما في أن تتواصل عملية الإصلاحيات الدستورية، التي بدأت وفقا لـ”خارطة الطريق” التي وضعتها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بأن يستمر حوار سلطات كييف مع الأقاليم.