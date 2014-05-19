أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بوتين وميركل يأملان بأن تواصل كييف حوارها مع الأقاليم

Google+ Print
بوتين وميركل يأملان بأن تواصل كييف حوارها مع الأقاليم بوتين وميركل يأملان بأن تواصل كييف حوارها مع الأقاليم

فلاديمير بوتين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملهما بأن تتواصل عملية الإصلاحات الدستورية والحوار بين سلطات كييف والأقاليم الأوكرانية.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الكرملين اليوم الإثنين أن بوتين وميركل بحثا في مكالمة هاتفية اليوم تطورات الأزمة الأوكرانية، بما فيها الانتخابات المرتقب إجراؤها في 25 مايو الحالي.

وأعرب بوتين وميركل عن أملهما في أن تتواصل عملية الإصلاحيات الدستورية، التي بدأت وفقا لـ”خارطة الطريق” التي وضعتها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بأن يستمر حوار سلطات كييف مع الأقاليم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا