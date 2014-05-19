إغلاق صناديق الاقتراع بسفارتي مصر في الهند وباكستان بعد انتهاء التصويت بالانتخابات

أغلقت صناديق الاقتراع بسفارتي مصر في الهند وباكستان بعد انتهاء اليوم الرابع من المدة المحددة للاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وفي نفس السياق أعلن الدكتور محمدالجمل، رئيس الاتحاد الدولى للمصريين، أن غرفة العمليات برئاسه المهندس محمد بدر رئيس مجلس أمناء الإتحاد قد تلقت تقارير، منذ قليل، تفيد أن نتائج عمليات الفرز فى نيوزيلندا، لإنتخابات المصريين بالخارج بحضور قيادات السفارة والمندوبين جاءت كالآتى :

> عدد الأصوات 45 صوتًا- هناك صوت واحد باطل- حصل المشير السيسى على 41 صوتًا بنسبة 93.2% وحصل حمدين صباحى على 3 أصوات بنسبة 5.8% .

> كما إنتهت عملية الفرز فى القنصلية المصرية فى شنغهاى بالصين على النحو التالى : عدد الاصوات 74 صوتا منها 3 اصوات باطلة حصل السيسى على 66 صوتا بنسبة 92.9% وحصل صباحى على 5 اصوات بنسبة 7.1 .%.