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مصرع شخص غرقًا في نهر النيل بالكرنك الجديد شمال الأقصر

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مصرع شخص غرقًا في نهر النيل بالكرنك الجديد شمال الأقصر مصرع شخص غرقًا في نهر النيل بالكرنك الجديد شمال الأقصر

غرق – أرشيفية

لقي شخص مصرعه غرقا في مياه نهر النيل، مساء اليوم الاثنين، بمنطقة التلة بالكرنك الجديد شمال مدينة الأقصر .

كان اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارا بالواقعة من العميد عصام الحملي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية .

وتبين انه أثناء قيام عماد .ف .د، 30 سنة، يقيم بمنطقة الكرنك الجديد، بالاستحمام في مياه نهر النيل لم يستطع مقاومة شدة تيار المياه المنجرفة ناحية الشمال فغرق ولقي مصرعه في الحال .

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الغريق وتم نقلها الي مستشفي الأقصر الدولي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

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