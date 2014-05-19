السعودية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 173 والإصابات إلى 537

أعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 173 حالة والإصابات إلى 537 حالة إصابة بالفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك منذ ظهور المرض في سبتمبر 2012 وحتى الآن.

من ناحية أخرى، تشارك السعودية غدا وبعد غد في اجتماعي وزراء صحة شرق المتوسط، ودول التعاون الخليجي التشاوري، لتنسيق المواقف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي بدأت أعمالها اليوم في جنيف، وتشارك فيه المملكة وتستمر حتى 24 مايو الجاري بوفد يرأسه وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه.

وتناقش الدورة الحالية للجمعية العامة عددا من القضايا من بينها إصلاح المنظمة وصياغة إستراتيجية للوقاية من مرض السل ومكافحته ومراقبته على المستوى العالمي، وخطة عمل منظمة الصحة العالمية للقاحات ومكافحة الأمراض غير السارية وإلتهاب الكبد.

كما تناقش جمعية الصحة العالمية أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لما بعد عام 2015 في مجال الصحة وقضية مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ومشروع خطة العمل لصحة الأطفال حديثي الولادة والشيخوخة في صحة جيدة وفيروس “كورونا” في بند القضايا المستحدثة.