تمديد مدة إغلاق المطار واستئناف الرحلات الجوية حتى 25 من الشهر الجاري

قال مدير أمن مطار بنينا الدولي ببنغازي إبراهيم فركاش إنه تم تمديد مدة إغلاق المطار واستئناف رحلات الطيران الداخلية والخارجية إلي يوم 25 مايو الجاري وذلك كإجراء احترازي.

وأضاف فركاش – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط عصر اليوم الاثنين ، أنه كان من المقرر استئناف رحلات الطيران الداخلية والخارية اليوم ، ولكن لعدم استقرار الأوضاع الأمنية ولضمان سلامة كافة الركاب والعاملين بالمطار ، تم تمديد مدة غلاق المطار الي 25 مايو الجاري.

وتابع قائلا: إنه إذا استقرت الأوضاع الأمنية وعاد الهدوء قبل يوم 25 مايو المقبل ستستأنف حركة الطيران بالمطار قبل الميعاد المحدد.

> كان من المقرر ان تستانف حركة الطيران الداخلية والخارجية بالمطار اليوم حيث تم إغلاق المطار لعدم استقرار الاوضاع الامنية ببنغازي