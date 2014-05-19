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الزهار: الأمن المصري يعلم من خطف الضباط بعد الثورة

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الزهار: الأمن المصري يعلم من خطف الضباط بعد الثورة الزهار: الأمن المصري يعلم من خطف الضباط بعد الثورة

القيادي بحركة حماس

قال محمود الزهار ، القيادي البارز بحركة حماس إنَّ  الأمن المصري  يعرف جيداً من من الذين خطفوا الـ3 جنود المصريين ، والإعلام  المصري هو من ادعي أنه تم حبسهم في برشلونة مرة ومرة أخري وفي شارع عمر بن الخطاب وهو أزحم شوارع غزة وبالتالي فإن أمر اختطافهم يبدو غير منطقي.

أوضح “الزهار” أن الهدف من هذه الإدعاءات ليس خدمة لمصر ولا للعلاقة التاريخية لهذه البلد العريق بالقضية الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن حادثة اختطاف الضباط وقعت بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من هجمات تعرضت لها مقار الشرطة وتم خطف 3 ضباط وأمين شرطة، في 4 فبراير.

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