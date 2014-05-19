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نظر قضية الخلية التابعة لتنظيم القاعدة 26 مايو الجاري

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نظر قضية الخلية التابعة لتنظيم القاعدة 26 مايو الجاري نظر قضية الخلية التابعة لتنظيم القاعدة 26 مايو الجاري

قررت المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضية تسعة اشخاص من جنسيات عربية مختلفة متهمين بتكوين خلية تابعة  لتنظيم القاعدة .. يوم 26 مايو الحالي لسماع أقوال الشهود والمتهمين في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة .


> وكانت النيابة العامة قد احالت ملف القضية اليوم الى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وتضمنت لائحة الاتهام لسبعة متهمين:


>  انضمام المتهمين الى تنظيم القاعدة الإرهابي واختصوا بتكوين خلية  فيما بينهم تابعة له داخل دولة الإمارات للترويج لإغراضه وأهدافه واستقطاب اعضاء للانضمام اليه والالتحاق بالمنظمات الارهابية " جبهة النصرة " المقاتلة ضد السورية مع علمهم بإغراضه وذلك على النحو المبين بالإوراق .


> وحملوا اشخاصا على المشاركة والانضمام لمنظمة ارهابية " جبهة النصرة " التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي للقتال ضد الحكومة السورية وذلك على  النحو المبين بالأوراق .


> وجمع المتهمون أموالا وأمدوا بها منظمة ارهابية " جبهة النصرة " التابعة لتنظيم القاعدة محل التهمة الاولى بقصد استخدامها في تمويل الاعمال الارهابية خارج الدولة مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق.


> كما وجهت النيابة الى اثنين آخرين التهمة بانشاء وإدارة موقع  الكتروني على الشبكة المعلوماتية التوحيد والنصرة نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق ..


> والإشراف وأدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى " سنام الاسلام   ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الارهابية خارج الدولة وذلك  على النحو المبين بالأوراق .//

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