مدير”موفنبيك طابا”: استغثنا بتليفونات السياح بعد هجوم السيل الجارف على الفندق

قال محب جنيدي مدير فندق موفنبيك طابا إن إدارة الفندق، استعانت بتليفونات السياح الأجانب النزلاء بالفندق بعد هجوم السيل الجارف على الفندق وقطع الاتصالات والكهرباء الاسبوع الماضي .

وأشار الجنيدي إلى أنه السيل قطع جميع خطوط شبكات التليفونات والكهرباء مما اضطرهم للاستغاثة عن طريق موبايلات السياح الذين يوجد لديهم خطوط دولية، مؤكدًا أن الفندق نفذ خطة اخلاء محكمة للعاملين والسياح دون خسائر في الأرواح او اصابات واضاف انه كان يوجد بالفندق 502 سائح بالإضافة ل190 من العاملين بالفندق مشيرا الى ان الجيش لم يقصر في الاغاثة رغم ان جميع الطرق كانت مقطوعة علاوة على قيام المحافظ في اليوم الثاني لزيارة المدينة وبرفقته جميع قيادات المحافظة .

وأوضح جنيدي ان الفندق الان خارج التشغيل نتيجة الاضرار الكبيرة التي لحقت به في سيول لم نشهدها من قبل وخرجت عن كل التوقعات وأشار الى ان شركة الادارة” طابا للتنمية السياحية تقيم الخسائر مع شركات التأمين, واكد جنيدى ان كثير من الفنادق تضرر فى هذا السيل الجارف.

وأوضح مدير فندق موفنبيك طابا أن ساحة علم طابا الموجودة بجانب الفندق لم تضرر ولم يصبها شيء من السيول بالإضافة لأشجار الدوم التاريخية التي كانت دليل مصر فى استرداد طابا.