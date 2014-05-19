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غدا .. احتفالية شعبية بوضع حجر أساس ميدان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالأقصر

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غدا .. احتفالية شعبية بوضع حجر أساس ميدان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالأقصر غدا .. احتفالية شعبية بوضع حجر أساس ميدان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالأقصر

محافظة الأقصر

استعدت سلطات محافظة الأقصر لتنظيم احتفالية شعبية كبري غدًا الثلاثاء بمناسبة وضع حجر أساس ميدان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، بالقرب من معبد الكرنك الفرعوني بجوار طريق الكباش بمدينة الأقصر.

ومن المقرر ، أن يشارك في الاحتفالية وفد كبير من دولة الإمارات علي رأسهم الدكتور سلطان الجابر ،  وزير الدولة الإماراتي بمصر ، وسفير دولة الإمارات بالقاهرة ، ومسئولين واعلاميين من الإمارات والقيادات التنفيذية والشعبية بالأقصر.

من جانبه قال اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ، إنَّه تم وضع تصور خاص لشكل الميدان يراعي الأبعاد الجمالية للمحافظة مع انسياب حركة المرور مشيرا الي أنه سيتم تنظيم احتفالية كبري قبل بدء العمل في الميدان يتم خلالها وضع حجر الاساس ويعقبها زيارة لمشروعات الدعم الاماراتي ومنها افتتاح وحدة صحية بمدينة القرنة وتفقد عدد من الوحدات السكنية بالمحافظة.

أشار المحافظ إلي أن اطلاق اسم الشيخ خليفة علي الميدان يأتي استجابة لمطلب شعبي تقديرا لدور الشيخ خليفة بن زايد ، رئيس دولة الامارات الشقيقة، ودعمه لثورة 30 يونيو ومواقفه السابقة والحالية والمكانة التي يحظى بها في مؤكدا علي عمق الروابط ورسوخها بين الإمارات ومصر والدول العربية الشقيقة الداعمة ، لافتا الي الدعم المقدم من الامارات في مجال الاسكان بالمحافظة بإنشاء 2040 وحدة سكنية علي مستوي المحافظة و3 وحدات صحية بجانب التنسيق لمشروعات مشتركة اخري بما يساهم في توثيق أواصر العلاقات بين البلدين، ويعكس التطلعات بمستقبل افضل ، يسهم في وحدة الصف العربي.

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