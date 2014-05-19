إصابة عامل فى مشاجرة بسبب خلاف على حائط فاصل في سوهاج‎

أصيب عامل فى مشاجرة مع آخر بسبب خلاف على حائط فاصل بينهما بناحية طما بسوهاج .

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة طما بورود بلاغ من المستشفى المركزي بوصول المدعو عبد المجيد عبد المحسن عبدالمجيد 30 سنة عامل ويقيم بناحية كوم اشقاو مصاباً بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسري واشتباه نزيف به ولا يمكن استجوابه وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي .

بالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين المصاب المذكور وأحمد سمير سليمان 29 سنة عامل “ينتمي لعائلة سليم” وبسؤاله اتهم المصاب المذكور بالتعدي عليه بالضرب واحداث اصابته بسحجات بالزراع الأيسر بسبب خلاف على حائط فاصل بينهما وقيام الاول بفتح مطل على منزله .

تم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيق .