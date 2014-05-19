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السيسي يشكر الوليد بن طلال علي دوره في دعم الاقتصاد المصري

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السيسي يشكر الوليد بن طلال علي دوره في دعم الاقتصاد المصري السيسي يشكر الوليد بن طلال علي دوره في دعم الاقتصاد المصري

خلال لقاءه بالوليد بن طلال

استقبل المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية ظهر اليوم الإثنين الأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، فى إطار حرصه على التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين العرب، لتشجيع مناخ الاستثمار فى خلال الفترة المقبلة ، والاستماع لرؤيته حول مستقبل الاقتصاد المصرى ، وآليات خلق فرص حقيقية للتنمية المستدامة.

وأعرب المشير عبد الفتاح السيسى، عن بالغ شكره وتقديره للأمير الوليد بن طلال والدور الكبير للمملكة العربية فى دعم الاقتصاد المصرى فى الفترة الماضية.

أكد خلال اللقاء،  أنه يتبنى خطة طموحة، لتحسين مناخ الاستثمار ، من خلال خلق فرص استثمارية حقيقية للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب تدعم النهوض بمستقبل البلاد ، وتوفر فرص عمل للشباب ، وترفع معدلات النمو الاقتصادى.

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