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FilGoal.com يوضح لماذا الأهلي الأحق بضم إسلام رشدي

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FilGoal.com يوضح لماذا الأهلي الأحق بضم إسلام رشدي FilGoal.com يوضح لماذا الأهلي الأحق بضم إسلام رشدي

لماذا الأهلي الأحق بضم إسلام رشدي لاعب المنيا؟ إجابة السؤال تتلخص في رغبة اللاعب وأنه يسعى لفسخ تعاقده مع ناديه الحالي مستغلا بند الشرط الجزائي.

ويتصارع الأهلي والزمالك على ضم رشدي لاعب المنيا الذي بات في الطريق إلى القلعة الحمراء في الأونة الأخيرة.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد المصري طلب عدم ذكر اسمه أن الأهلي الأحق باللاعب بسبب رغبته وأن النادي لا يحق له تقديم الاستغناء دون رغبته لا سيما وأنه يسدد الشرط الجزائي لفسخ التعاقد.

وكان الأهلي قد أعلن عن توصله لاتفاق مع اللاعب لضمه بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده لنادي المنيا، قبل أن يعلن الزمالك يوم الأحد توصله لاتفاق مع المنيا حول ضم اللاعب.

ولكن المصدر أكد لـFilGoal.com أن اللاعب أوضح رغبته باللعب للأهلي وذلك يدحض الاستغناء الذ قدمه المنيا للزمالك.

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