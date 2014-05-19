رونالدو عاريا على غلاف ' فوج ' برفقه صديقته

(إفي): ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني، عاريا على غلاف النسخة الإسبانية لمجلة (فوج) بصحبة رفيقته العاطفية عارضة الأزياء الروسية الأصل إيرينا شايك، التي ارتدت زيا بسيطا أبيض اللون.

يأتي الكشف عن غلاف المجلة المثير قبل أيام قليلة على نهائي بطولة دوري الأبطال الأوروبي الذي سيخوضه الريال أمام أتلتليكو مدريد على ملعب النور بالبرتغال، وسيسعى فيه لحصد لقبه العاشر بالبطولة القارية والغائب عن خزينته منذ عام 2002.

ويعد هذا أول ظهور للثنائي الشهير على غلاف إحدى المجلات، وقام بالتقاط صورهما المصور البيرواني المعروف ماريو تستينو، ويتضمن عدد المجلة، المخصص لكل من يحتل المركز الأول في كافة المجالات، إجراء مقابلة معهما.

وكشفت (فوج) على موقعها اليوم مقتطفات من مقابلة كريستيانو قال فيها ان "الظهور على الغلاف برفقة إيرينا يعني الكثير، فهي أجمل امرأة في العالم والعمل معها كان أمرا مفاجئا ومميزا في الوقت نفسه".

كما أضاف: "هذه أول مرة نعمل فيها سويا ولقد استمتعت كثيرا بالأمر".

وتتضمن نسخة شهر يونيو/حزيران من (فوج) تقريرا بعنوان "الحب وكرة القدم" بطله كريستيانو وشايك، الثنائي الشهير الذي يجذب الأنظار إليه دوما أينما ذهب، علما بأن انسجامهما قد أثار مؤخرا التكهنات عن إمكانية زواجهما قريبا.