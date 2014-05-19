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بعد خسارة الليجا .. شاكيرا تواسي بيكيه بقبلة حارة في حفل موسيقي

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بعد خسارة الليجا .. شاكيرا تواسي بيكيه بقبلة حارة في حفل موسيقي بعد خسارة الليجا .. شاكيرا تواسي بيكيه بقبلة حارة في حفل موسيقي

(إفي): توجه مدافع فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه بعد خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الذي فاز بلقب الليجا الإسبانية السبت إلى لوس أنجليس، لحضور حفل جوائز مهرجان (بيلبورد) الموسيقي السنوي الذي أحيته صديقته شاكيرا الليلة الماضية، وقامت بإعطائه قبلة حارة رصدتها الكاميرات وجابت الشبكات الاجتماعية.

وبعد ساعات من انتهاء المباراة النهائية التي شهدت تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، سافر بيكيه إلى الولايات المتحدة لحضور الحفل الموسيقي السنوي الذي قامت بإحيائه أم ابنه شاكيرا، وريكي مارتن وشهد تكريم جنيفر لوبيز على مسيرتها الفنية.

وبعد انتهاء المغنية الكولومبية من تأدية عرضها، ارتمت بين ذراعي بيكيه ومنحته قبلة حارة في مشهد عاطفي على مرأى من الجميع لقطته عدسات الكاميرات وتداولته الشبكات الاجتماعية.

ومن المقرر أن ينضم بيكيه خلال الأيام المقبلة إلى معسكر الإسباني استعدادا لمونديال البرازيل المرتقب بين 12 يونيو و13 يوليو.

ويشار إلى أن الثنائي قد تعارفا خلال مونديال 2010 بجنوب أفريقيا حينما سافرت شاكيرا إلى هناك لتأدية الأغنية الرسمية للمونديال السابق "واكا واكا"، وأثمر ارتباطهما ابنهما ميلان في يناير/كانون ثان 2013.

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