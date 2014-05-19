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لأول مرة .. ميسي يفتح الباب أمام احتمالية رحيله عن برشلونة

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لأول مرة .. ميسي يفتح الباب أمام احتمالية رحيله عن برشلونة لأول مرة .. ميسي يفتح الباب أمام احتمالية رحيله عن برشلونة

(إفي): فتح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني اليوم الباب لأول مرة أمام احتمالية رحيله عن النادي الكتالوني.

وكتب ميسي في حسابه على (ويبو) الاجتماعية الصينية "جماهير برشلونة هي التي تقرر ما سيحدث بخصوص مستقبلي، اختياري هو الاستمرار اذا ما شعرت بنفس الحب من قبلهم، ولكن اذا ما تغير الأمر سأبحث عن حل لأنني دائما ما أرغب في الأفضل لهذا النادي".

ويأتي هذا بعد تعرض ميسي في الجولة الختامية لليجا السبت الماضي لصافرات استهجان من قبل الجماهير بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لمثله ليتوج الأخير بالليجا.

كما اعتذر اللاعب عن الموسم السيء الذي قدمه الفريق حيث قال "أقدم اعتذاري لكل جماهير برشلونة وأتعهد بأنه خلال العام المقبل سنقدم المستوى الذي يليق بهذا النادي وسنحقق أشياء هامة".

وعلى الصعيد الشخصي أضاف اللاعب "ربما لا يكون هذا العام من أفضل أعوامي أو كما كنت أنتظره، ولكن أنا واثق على الصعيد الشخصي من أن الأمور في العام المقبل ستتحسن".

وكان برشلونة قد أعلن مؤخرا أنه سيتم تحسين عقد ميسي قريبا، فيما قالت وسائل اعلام محلية أن صافي الراتب الذي سيتقاضاه "البرغوث" سيقترب من 20 مليون يورو.

يذكر أن ميسي سبق وقال أكثر من مرة أنه يتمنى انهاء مسيرته في برشلونة، حيث تعد هذه أول مرة يتحدث فيها عن احتمالية الرحيل بهذه الصورة.

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