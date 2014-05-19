غياب نجوم برشلونة عن الفريق المثالي لليجا وهيمنة للاعبي أتلتيكو

(إفي): أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم قائمة الفريق المثالي لليجا والتي شهدت هيمنة لأتلتيكو مدريد بطل المسابقة وغياب تام لنجوم برشلونة.

وتضم القائمة سبعة لاعبين من أتلتيكو واثنين من أثلتيك بلباو وواحد من ريال مدريد ومثله من سيفيليا.

وتشمل القائمة البلجيكي تيبو كورتوا المعار من تشيلسي الإنجليزي للـ"روخيبلانكوس"، وفي الدفاع كل من فيليبي لويس وخوانفران توريس ودييجو جودين (أتلتيكو) وإيمريك لابورت (أثلتيك بلباو).

ويضم خط الوسط كلا من كوكي ريسوريكسيون وجابي فرناندز (أتلتيكو) وأندير إيتوراسبي (أثلتيك بلباو) بجانب إيفان راكيتيتش (سيفيليا).

وفي الهجوم يأتي كل من ثاني هدافي الليجا برصيد 27 هدفا دييجو كوستا (أتلتيكو) وهداف المسابق كريستيانو رونالدو برصيد 31 هدفا (ريال مدريد).