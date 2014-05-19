تقرير: مدرب برشلونة الجديد يطلب التعاقد مع مدافع فالنسيا

(إفي): ذكرت تقارير اخبارية اليوم أن لويس إنريكي المرشح الأكبر لتولي منصب المدير الفني لبرشلونة الإسباني في الموسم الجديد طلب التعاقد مع مدافع فالنسيا، الفرنسي جيريمي ماثيو (30 عاما).

وقالت صحيفة (ماركا) أن المدرب قال في تصريحات سربت عقب اجتماعه بمسئولي البرسا "أنا أحب لاعبي فالنسيا، ماثيو على سبيل المثال لاعب كرة قدم عظيم".

يشار إلى أن اللاعب كان سبق ورفض مؤخرا عرضا من بايرن ميونخ الألماني بطل البوندسليجا.

ويسعى برشلونة لاجراء تعديلات عميقة في الفريق بعد الموسم السيء الذي قدمه حيث سيكون خط الدفاع من أبرز النقاط التي سيتم تدعيمها.