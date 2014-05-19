أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير: مدرب برشلونة الجديد يطلب التعاقد مع مدافع فالنسيا

Google+ Print
تقرير: مدرب برشلونة الجديد يطلب التعاقد مع مدافع فالنسيا تقرير: مدرب برشلونة الجديد يطلب التعاقد مع مدافع فالنسيا

(إفي): ذكرت تقارير اخبارية اليوم أن لويس إنريكي المرشح الأكبر لتولي منصب المدير الفني لبرشلونة الإسباني في الموسم الجديد طلب التعاقد مع مدافع فالنسيا، الفرنسي جيريمي ماثيو (30 عاما).

وقالت صحيفة (ماركا) أن المدرب قال في تصريحات سربت عقب اجتماعه بمسئولي البرسا "أنا أحب لاعبي فالنسيا، ماثيو على سبيل المثال لاعب كرة قدم عظيم".

يشار إلى أن اللاعب كان سبق ورفض مؤخرا عرضا من بايرن ميونخ الألماني بطل البوندسليجا.

ويسعى برشلونة لاجراء تعديلات عميقة في الفريق بعد الموسم السيء الذي قدمه حيث سيكون خط الدفاع من أبرز النقاط التي سيتم تدعيمها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع