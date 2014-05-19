إصابة شابي لن تبعده عن المونديال

(إفي): تعرض لاعب وسط برشلونة، شابي هيرنانديز خلال مواجهة أتلتيكو مدريد السبت في الجولة الختامية لليجا والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله وتتويج الـ"روخيبلانكوس" باللقب، لالتواء بالعمود الفقري، وفقا لما أعلنه النادي اليوم.

وأعلن الجهاز الطبي للبرسا اليوم أن اللاعب كان قد اشتكى عقب نهاية المباراة من ألم في الجزء الأيسر من الظهر.

وأبلغ النادي الكتالوني الاتحاد الإسباني لكرة القدم باصابة اللاعب لتنسيق عملية التعافي مع بدء معسكر المونديال.

ومن المقرر أن يحتاج اللاعب إلى أسبوع للتعافي من هذه الاصابة، وفقا لما قاله الجهاز الطبي للفريق.