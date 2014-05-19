محافظ شمال سيناء: لا توجد بالمحافظة عمالة أطفال

أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور،محافظ شمال سيناء أن المحافظة خالية من عمالة الأطفال.

وأضاف المحافظ خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للحد من عمل الاطفال بالعريش، والذي عُقد برئاسته وبحضور اللواء سامح عيسي سكرتير عام المحافظة وحسن حمدان أبو درب مدير عام مديرية القوي العاملة والهجرة واعضاء اللجنة الفنية باللجنة الاستشارية للحد من عمل الاطفال، أن مدي تقدم الدول يقاس بمدي لاهتمام بالاطفال.

وأعلن المحافظ عن عمل ندوات لنشر الوعي عن خطر التسرب من التعليم وخطر عمالة الاطفال وتشجيع خريجات الجامعة في الخدمة العامة لعمل خدمات للاطفال وعمل قوافل ثقافية بفصل الصيف لتلامي وطلاب المدارس وتفعيل دور الاعلام لنشر الوعي عن اهمية التعليم وخطورة العمل للاطفال.