مشاجرة بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية قديمة بسوهاج‎

نشبت مشاجرة بين عائلتى ” المرى” و “أبونيدة” بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج ،وذلك بسبب وجود خصومة ثأرية بين العائلتين.

وتلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة المنشاة بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية روافع العيساوية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من عائلة المري (محمد فهمي محمود 44 سنة موظف ،وعلي فهمي محمود 60 سنة عامل ،وطاهر ابو زيد عبد الوهاب 28 سنة عامل ،وهشام علي حسن 32 سنة عامل ،وحمادة خلف الله عبد الرحيم 58 سنة مزارع ، وسيف فهمي عبد الرحيم 56 سنة عامل ، وقاعود راشد محمود 57 سنة عامل ، وسعد الدين محمود راشد 60 عامل ، ونبيل سعد خلف الله 32 سنة عامل).

وعائلة ابو نيده (عزت علي مهران 61 سنة عامل ،و مهران محمد مهران 44 سنة عامل ،و خلف حسن خلف 62 سنة عامل ، وعبد الناصر بكري عرابي 35 سنة عامل ،وفرج محمود مواس 62 سنة عامل ،ورياض محمود مواس 58 سنة عامل ،و انور محمد مهران 38 سنة عامل ، وضاحي محمد مهران 38 سنة عامل ، وعلاء علي حسن 25 سنة عامل) وتبين ان سبب المشاجرة ارتباط العائلتين بخصومة ثأرية قديمة بناحية روافع العيساوية .

وتم ضبط الأول من الطرفين وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الاخر واطلاق اعيرة نارية اثنا المشاجرة بقصد التهديد .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .