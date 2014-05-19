بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي للإتجار في الكوكايين.. ومزرعة للمخدرات داخل شقة بالمعادي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة مخدر الكوكايين وأقراص الإكستازى وزراعة مخدر الماريجوانا.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة قيام ” سيمون . ن . ن ” مواليد 1986 ، ومقيم القاهرة ، ” رامى . س . ح ” مواليد 1984 ، سائق ، ومقيم القاهرة، بترويج مخدر الكوكايين على عملائهما بالقاهرة ، وعقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم ضبط الثانى حال تواجده بالسيارة رقم ( و ن ر 489 ) أجرة بدائرة قسم شرطة المعادى ، وبحوزته كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 13 ) جرام ، و 3 هاتف محمول ، ومبلغ مالى .

كما تم ضبط الأول حال تواجده بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة المعادى ، وقد أسفر تفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط الأتى:-

كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 105 ) جرام ، و( 140 ) قرص إكستازى ، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 10 ) جرام ، و(41) شجيرة كاملة النمو و 8 شجيرة فى طور النمو جميعها منزرعة بداخل قصارى بلاستيكية مختلفة الأحجام بداخل ثلاث حجرات تستخدم كصوب لزراعتها مزودة بأجهزة تبريد وإضائه وشفط وضغط لدرجة الرطوبة وذلك لإكتمال أطوار نموها على نحو مماثل لزراعة إناث نبات الماريجوانا الهولندى ( سكنك )، وكمية مجففة من ذات النبات المخدر وزنت ( 550 ) جرام، وكمية كبيرة من التربة الصناعية المستخدمة فى زراعة ذات النبات المخدر ، ( 2 ) هاتف محمول ، مبلغ مالى ، 2 جهاز لاب توب .

وبمواجهة المتهمين أقر الأول والثانى والثالث بإحرازهم وحيازتهم لمخدر الكوكايين بقصد الإتجار والمبلغ المالية من متحصلات البيع وإستخدام السيارة والهواتف فى الترويج .

كما إعترف الأول بزراعة النبات المخدر المضبوط وحيازته للمجفف منه وكذا الأقراص الإكستازى بذات القصد وأقر الرابع بإنحصار دوره فى رعاية النبات المخدر مقابل مبلغ مالى وأقرت الخامسة بإحرازها لسيجارة الماريجوانا بقصد التعاطى وأقر السادس بإحرازه لسيجارة الماريجوانا بقصد التعاطى .