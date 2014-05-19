بالفيديو أغنية “حلاوة روح” تتحدى الأزمات ب11مليون مشاهد على اليوتيوب

تخطى عدد مشاهدى أغنية فيلم “حلاوة الروح” للمطرب حكيم حاجز الـ11مليون مشاهد، وذلك على الرغم من وقف عرض العمل بقرار وزارى عقب الضجة التى أثارها.

> يذكر أن المطرب حكيم يواجه حاليا اتهاما بإقتباس الأغنية من ابتهالات دينية للمنشد الديني «العربي فرحان البلبيسي» عن الصوم، والتي صدرت في ألبوم بعنوان «أول ما كتب القلم»، ليضاف ذلك إلى اقتباس فكرتي الفيلم والبوستر أيضًا من الفيلم الإيطالي «مالينا».

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