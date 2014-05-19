سارة الجابر فتاة رومانسية في "زواج آخر مودي"

انتهت الفنّانة سارة الجابر من تصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي "زواج آخر موديل"؛ وذلك تمهيدًا لعرضه على شاشة القناة الأولى في التلفزيون السعودي خلال شهر رمضان المقبل. وقالت سارة لـ "سيدتي" إنّ مشاهد العمل تمّ تصويرها بالكامل في المنطقة الشرقية، وهو من تأليف نِدى الظفيري، ومن إخراج رضا البنا، بمشاركة نخبة من فنّاني السّعودية والكويت، أبرزهم: الفنانة خطر، وزارا البلوشي، وغزلان ناصر، وروان العامر، وعبد الله العسيري، ومحسن الشمري، ومحمد التكروني، ومحمد العمري، ومن الكويت الفنّان شهاب حاجيه، وخالد العجيرب.

وعن الدّور الذي جسّدته الجابر، قالت إنّها جسّدت دور "نوف" الفتاة الرومانسية، التّي تثق بنفسها إلى أبعد الحدود، كما تمتاز شخصيّتها بالعصبية والعدوانية في الوقت نفسه. وهو دور تلعبه لأوّل مرة خلال أعمالها التّي سبق لها أنّ قدمتها. وقالت سارة إنّها تحرص على تنويع الأدوار التّي تقدّمها في كلّ عمل، حتّى لا يملّ المشاهد من تكرار تجسيدها نفس الشخصية في كلّ مرّة. وأشارت إلى أنّ المسلسل بشكل عام يتناول قصّة سيّدة ثرية، لديها ثلاث بنات، تسعى لتزويجهنّ من ثلاثة عرسان. ثمّ تحاول والدة الفتيات التحكّم بأزواج بناتها، مقابل مكافآت ماديّة تمنحها لهم، بفضل ثرائها، بحيث لا يستطيعون أنّ يرفضوا أيّ طلب تطلبه منهم. وأشارت الجابر إلى أنّ العمل يغلب عليه الطّابع الكوميدي في جميع أحداثه ومواقفه التّي تحدث بين الأم وبناتها وأزواجهنّ.

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