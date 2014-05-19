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"سيدتي" تجمع خولة و محمود في حفل خيري

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"سيدتي" تجمع خولة و محمود في حفل خيري "سيدتي" تجمع خولة و محمود في حفل خيري

الإثنين 19-05-2014 20:12

جمعت "سيدتي" كلا من نجمي ذي فويس خولة مجاهد و محمود الترابي ، الذين ساهما في إحياء الحفل الخيري لجمعية أصدقاء مستشفى الأطفال بابن سينا بالرباط ، حيث يعود ريع الحفل للأطفال المرضى بالمستشفى الذي يستقبل مختلف الأطفال المرضى من كل أنحاء المغرب . في البداية محمود الذي أتحف الحاضرين بصوته الطربي و خولة أيضا كانت نجمة الحفل . الحفل تخللته فقرات فنية من التراث المغربي و غناء الفنانين توفيق الرباطي و فؤاد طرب ، كما تم تكريم عدد من الأطباء المتطوعين في الجمعية من بينهم الدكتور سعيد الطاير ، و محمد زاروف و الدكتورة نعيمة لمدور البوعزاوي و البروفيسورة أمينة بركت و الدكتورة زبيدة الصنهاجي و فاعلين جمعويين ضحوا بوقتهم و قدموا خبرتهم لمساعدة الجمعية من أجل تقديم الأفضل للأطفال المرضى

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سيدتي