"سيدتي" تجمع خولة و محمود في حفل خيري

جمعت "سيدتي" كلا من نجمي ذي فويس خولة مجاهد و محمود الترابي ، الذين ساهما في إحياء الحفل الخيري لجمعية أصدقاء مستشفى الأطفال بابن سينا بالرباط ، حيث يعود ريع الحفل للأطفال المرضى بالمستشفى الذي يستقبل مختلف الأطفال المرضى من كل أنحاء المغرب . في البداية محمود الذي أتحف الحاضرين بصوته الطربي و خولة أيضا كانت نجمة الحفل . الحفل تخللته فقرات فنية من التراث المغربي و غناء الفنانين توفيق الرباطي و فؤاد طرب ، كما تم تكريم عدد من الأطباء المتطوعين في الجمعية من بينهم الدكتور سعيد الطاير ، و محمد زاروف و الدكتورة نعيمة لمدور البوعزاوي و البروفيسورة أمينة بركت و الدكتورة زبيدة الصنهاجي و فاعلين جمعويين ضحوا بوقتهم و قدموا خبرتهم لمساعدة الجمعية من أجل تقديم الأفضل للأطفال المرضى