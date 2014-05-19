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منسق حملة حمدين صباحي: نتائج المصريين بالخارج ليست مؤشراً على حسم النتيجة

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منسق حملة حمدين صباحي: نتائج المصريين بالخارج ليست مؤشراً على حسم النتيجة منسق حملة حمدين صباحي: نتائج المصريين بالخارج ليست مؤشراً على حسم النتيجة

حمدين صباحي

قال عمرو بدر ، المنسق الإعلامي لحملة حمدين صباحي المرشح الرسمي لانتخابات الرئاسة ، إن ما نشرته الصفحة الرسمية للمرشح عبد الفتاح ليست مؤشر علي الإطلاق لما يحدث داخل واتجاهات التصويت الداخلية خاصةً وأن الدول التي نشرت الصفحة نتائجها بها نسبة مصريين قليلة مثل أستراليا و الصين ، ونيوزلاندا.

وحول مدي قانونية هذ الإجراء صرح “بدر” أنه يجهل مدى مطابقة ذلك الإجراء لقانون الانتخابات الرئاسية.

وأكد “بدر” لوكالة أنباء ONA أن الحملة ستنشر اليوم بعض النتائج التي حصلت عليها ، وأن الحملة تتابع نتائج التصويت بالخارج عن كثب.

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أونا

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