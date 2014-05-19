منسق حملة حمدين صباحي: نتائج المصريين بالخارج ليست مؤشراً على حسم النتيجة

قال عمرو بدر ، المنسق الإعلامي لحملة حمدين صباحي المرشح الرسمي لانتخابات الرئاسة ، إن ما نشرته الصفحة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي ليست مؤشر علي الإطلاق لما يحدث داخل مصر واتجاهات التصويت الداخلية خاصةً وأن الدول التي نشرت الصفحة نتائجها بها نسبة مصريين قليلة مثل أستراليا و الصين ، ونيوزلاندا.

وحول مدي قانونية هذ الإجراء صرح “بدر” أنه يجهل مدى مطابقة ذلك الإجراء لقانون الانتخابات الرئاسية.

وأكد “بدر” لوكالة أنباء ONA أن الحملة ستنشر اليوم بعض النتائج التي حصلت عليها ، وأن الحملة تتابع نتائج التصويت بالخارج عن كثب.