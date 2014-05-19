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تركيب 465 عمود إنارة تعمل بالخلايا الشمسية على مستوى محافظة أسوان

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تركيب 465 عمود إنارة تعمل بالخلايا الشمسية على مستوى محافظة أسوان تركيب 465 عمود إنارة تعمل بالخلايا الشمسية على مستوى محافظة أسوان

عمود إنارة – أرشيفية

قال اللواء مصطفى يسرى ، محافظ أسوان ، إنَّه تم تركيب 465 عمود إنارة يعمل بالخلايا الشمسية علي مستوي المحافظة لترشيد الطاقة منهم 105 أعمدة بمركز ادفو تضمن 85 عمود بطريق الغنيمية – الحاجر ، و 10 أعمدة بمداخل كمين السباعية الصحراوي ، و10 أعمدة بمداخل الكيلو 67 بطريق ادفو- مرسي علم.

وتابع المحافظ ، بأنه جاري أيضاً تركيب 360 عموداً في نطاق مدينة أسوان منها 270 عمود بطريق الشلال/ السد العالي شرق و 25 عموداً بطريق هيسا – الخزان ،و 20 عمودا بطريق تنقار- السد العالي ، و 11عمودا بميدان الجيش ، و12 عمود بمزلقان الصداقة القديمة ، و 12 عمودا بمداخل كمين غرب أسوان الصحراوي و 10 أعمدة بمداخل كمين أبو سمبل السياحي.

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