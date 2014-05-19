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جوارديولا: آرين روبن أهم مهاجم فى بايرن ميونيخ

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جوارديولا: آرين روبن أهم مهاجم فى بايرن ميونيخ جوارديولا: آرين روبن أهم مهاجم فى بايرن ميونيخ

جوارديولا

أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادى بايرن ميونخ الألماني أن الجناح الهولندي لفريقه ، آريين روبن هو من كان أهم لاعبي الفريق على مدار الموسم المنقضي، مشيرا إلى أنه قدم دورا كبيرا في فوز الفريق بالثنائية “الدوري والكأس”.
> وأثير الكثير من الجدل حول مصير روبن من الاستمرار مع البايرن خاصة أن البعض يرى أن أسلوب لعب الفريق تحت قيادة جوارديولا لا يتناسب مع روبن الذي لم يظهر الموسم الحالي بنفس مستواه في المواسم السابقة، الأمر الذي قد يدفعه للرحيل.
> ولكن جوارديولا يبدو مقتنعا للغاية بما يقدمه آريين، خاصة أن اللاعب الهولندي الدولي سجل 21 هدفا في جميع المسابقات مع البايرن هذا الموسم.
> وأضاف مدرب برشلونة السابق في تصريحات لقناة “تي زد” الألمانية: “روبن يعد أهم المهاجمين هذا الموسم ، فهو لاعب من طراز عالمي، وأنا مقتنع للغاية بالأداء الذي يقدمه” ، وقال “انني استمتع حقا بالعمل مع روبن في بايرن ميونيخ”.

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