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وزير الداخلية يجتمع بأفراد الشرطة بالإسكندرية

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وزير الداخلية يجتمع بأفراد الشرطة بالإسكندرية وزير الداخلية يجتمع بأفراد الشرطة بالإسكندرية

التقي اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بأعضاء نادي أفراد وأمناء الشرطة بالإسكندرية خلال زيارته المفاجئة والتى تحاط بالسرية لمدينة الإسكندرية اليوم الاثنين ، وتوجهه لمديرية أمن الإسكندرية.

وقال حسنين مراد المسؤول الإعلامي لنادي أفراد الشرطة بالإسكندرية إن :”الوزير رحب بهم واستمع لمشكلاتهم والتى تمثلت فى علاج الأفراد وأسرهم في مستشفيات الشرطة، والحوافز، وقد تم وعدهم بحل كل مشاكلهم بعد الانتهاء من انتخابات الرئاسة، وطالبهم ببذل مجهود أكبر لتحقيق الأمن للمواطن السكندرى”.

وعلى حسب المصادر والتى أكدت بأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وصل للإسكندرية صباح اليوم بجولة مفاجئة للمحافظة، وقام بتفقد الأكمنة والحالة المرورية بالمحافظة، وتوجه لمديرية أمن الإسكندرية لعقد اجتماع مع مدير الأمن وقيادات وضباط المديرية، ثم قام بافتتاح نادي الشرطة.

 

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