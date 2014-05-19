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بحضور طاهر أبوزيد .. “الوفد” يشارك في مؤتمر جماهيري حاشد لدعم السيسي بديروط

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بحضور طاهر أبوزيد .. “الوفد” يشارك في مؤتمر جماهيري حاشد لدعم السيسي بديروط بحضور طاهر أبوزيد .. “الوفد” يشارك في مؤتمر جماهيري حاشد لدعم السيسي بديروط

وزير الرياضة السابق – طاهر أبوزيد

أكد المستشار تمام عبدالمجيد تمام ، رئيس اللجنة العامه للوفد بأسيوط ، اشتراك الحزب في تنظيم مؤتمر جماهيري حاشد بمركز ديروط الساعة 7 مساء اليوم الاثنين ; لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح .

حضر المؤتمر القيادي الوفدي البارز، وعضو الهيئة العليا للوفد طاهر أبوزيد، وزير الرياضة السابق، وعدد من الشخصيات العامة ، وعدد من قيادات الوفد و شبابه بمحافظة أسيوط.

أضاف “تمام” أنَّ جهود الوفد بأسيوط مستمره ، لدعم السيسي مع الالتزام بفتره الصمت الانتخابي واحترام القوانين ، والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية كما أكد أن وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد رفض المشاركة في العديد من المؤتمرات الشعبية لدعم السيسي وذلك بعد علمه بتواجد رموز النظام الأسبق بها.

وبجانبه دعا لعمل مؤتمر جماهيري حاشد تحضره القوى السياسية والشعبيه وأصحاب السمعه الطيبة .

من جانبه وجه المهندس محمد مصطفى سليم القيادي الوفدي بمركز ديروط الدعوة لجموع المواطنين بمركز ديروط ، والقرى المجاوره و مختلف العائلات للمشاركة في المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وقال سليم أنَّه انطلاقا من الالتزام الحزبي لم ندخر جهدا في دعم عبدالفتاح السيسي منذ إعلان الوفد دعمه بشكل رسمي.

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