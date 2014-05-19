الاتحاد الأوروبي يعرف عن قلقه من العنف في ليبيا

عبر الاتحاد الأوروبي عن «عميق قلقه» جراء التدهور الكبير في الوضع السياسي والأمني في ليبيا، ودعا الأطراف المعنية بتجنب سفك المزيد من الدماء.

وقالت المتحدث باسم مفوضة الشئون الخارجية بالاتحاد، كاثرين أشتون، الإثنين، في بروكسل، إن «الاتحاد يطالب جميع الأطراف المعنية في ليبيا بتجنب سفك المزيد من الدماء».

كان جنود منشقون عن الجيش الليبي قد اقتحموا البرلمان الليبي في العاصمة طرابلس، الأحد، وهاجموا أيضا قواعد تابعة لميلشيات إسلامية في بنغازي.

وأعلن العقيد الليبي المنشق، مختار فرنانة، قائد الشرطة العسكرية، حل البرلمان.

وطالب الاتحاد الأوروبي الأطراف المتنازعة في ليبيا بالعمل على «التوصل لتوافق واسع بشأن ترتيب فترة انتقالية».

وأكد الاتحاد استعداده لدعم ليبيا في عملية الانتقال الديمقراطي.