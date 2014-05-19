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السعودية: منع العمل تحت أشعة الشمس بدءا من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر

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السعودية: منع العمل تحت أشعة الشمس بدءا من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر السعودية: منع العمل تحت أشعة الشمس بدءا من منتصف يونيو إلى منتصف سبتمبر

أصدر وزير العمل السعودى المهندس عادل بن محمد فقيه قرارا وزاريا بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، يبدأ العمل به من منتصف شهر يونيه وحتى منتصف شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.
> وذكر بيان للوزارة اليوم أن هذا التعديل يأتى حرصا على سلامة وصحة العاملين، وما تقتضيه مصلحة العمل، نظرا لتغير الظروف المناخية، التي قد تعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة.
> وينص القرار على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة عصرا خلال الفترة من الخامس عشر من شهر يونيو وحتى الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي ويستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.
> وأشار القرار إلى أنه سيتم تغريم المخالفين وحتى إغلاق المنشأة ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.

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