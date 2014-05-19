فريق مصري يحصل على جائزة كبرى بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة

أُعلنت نتيجة الجوائز الكبرى في المعرض الدولي للعلوم والهندسة “إنتل إيسف” 2014، والذي عقد من 11 إلى 16 مايو 2014 والذي يعد أكبر معرض للعلوم والهندسة في العالم للطلاب في المرحلة قبل الجامعية، من 14-18 سنة. وحصل الفريق المصري المشارك في المعرض والذي ضم مشروعات من مختلف محافظات مصر على إحدى الجوائز الكبرى في مسابقة هذا العام للمرة الثانية على التوالي.

وفاز مشروع “مبخر الهواء لتنقية المياه” بالمركز الثالث في مجال الإدارة البيئية، للطلبة سارة عزت ومنى السيد وهدى ممدوح.

المشروع يعتمد على فكرة غلي الماء في درجة حرارة الغرفة من خلال وضعه في بيئة مثل الفراغ، مما يؤدي إلى خفض كمية الطاقة اللازمة لغلي الماء.

مبخر الفراغ يستطيع تحويل المياه المالحة أو مياه الصرف الصحي إلى الماء المقطر الذي يمكن إعادة استخدامه في العمليات الصناعية، ويمكن استخدامه أيضا بوصفها مياه الشرب بعد إضافة نسب مناسبة من الأملاح.

جدير بالذكر انه قد تنافس في المسابقة الدولية هذا العام أكثر من 1700 مشروع من 70 دوله حول العالم. حيث قدم الطلاب مشروعات غطت مواضيع في عدد من المجالات العلمية كعلم الحيوان والعلوم السلوكية والاجتماعية والكيمياء الحيوية وعلم الجراثيم، وعلم الأرض والكواكب، والهندسة الميكانيكية والكهربائية، والطاقة والمواصلات، والإدارة البيئية، والطب وعلوم الصحة، والفيزياء والرياضيات، وعلوم الفلك والنبات.

وقد كان المشروع الفائز أحد المشاريع الفائزة في مسابقة إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة، والذي تأهل من خلال معرض محافظة الدقهلية؛ حيث قد نظمت مكتبة الإسكندرية المعرض للعام السابع علي التوالي، في الفترة من 16 إلى 18مارس 2014 من أجل تجهيز الطلاب للمشاركة والمنافسة والفوز في المسابقة الدولية.