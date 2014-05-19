الإعلان رسميًا عن تعيين فان جال مديرًا فنيا لمانشستر يونايتد

أعلن نادى مانشستر يونايتد اليوم الاثنين رسميا تعيين لويس فان جال المدير الفنى لمنتخب هولندا مديرا فنيا جديدا للفريق على أن يكون النجم ريان جيجز مساعدا له.

> ومن المقرر أن يتولى المدرب الهولندى مهام منصبه بمقتضى عقد يمتد لثلاث سنوات مع انتهاء مباريات منتخب هولندا فى نهائيات كأس العالم فى البرازيل، كما يحضر فان جال معه مساعديه ومواطنيه الاثنين فرانس هويك ومارسيل بوت .

> وقال الرئيس التنفيذى لمانشستر يونايتد اد وودوارد “انه بالتعاقد مع لويس فان جال نحن نضمن خدمات واحد من أبرز المديرين الفنيين فى العالم حاليا” ، وأضاف – فى تصريحات للصحفيين – “لقد حقق كثير من الإنجازات فى مسيرته التدريبية ويقدم له اولدترافورد المناخ المناسب لكتابة فصول جديدة فى قصة مانشستر يونايتد”.

> من جانبه صرح فان جال قائلا “العمل كمدير فنى لنادى مانشستر يونايتد أكبر ناد فى العالم يجعلنى فى منتهى الفخر” ، وأضاف “هذا النادى يملك طموحات كبيرة وأانا لدى طموحات كبيرة ومعا أنا واثق من أننا سوف نصنع التاريخ”.