“دولي المصريين بالخارج”: السيسي يكتسح في إستراليا بنسبة 96.3 %

أكد الدكتور محمدالجمل رئيس الاتحاد الدولى للمصريين ان غرفة العمليات برئاسه المهندس محمد بدر رئيس مجلس امناء الاتحاد قد تلقت تقارير منذ دقائق يفيد بما يلى :

إنتهت منذ دقائق عملية الفرز فى 3 لجان للإنتخابات للمصريين فى الخارج فى إستراليا بحضور السفير حسن الليثى فى كانبرا والقنصل خالد رزق فى ملبورن والقنصل أيمن كمال فى سيدنى وبحضور مندوبى المرشحين حيث بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم كالآتى :

1944 فى ملبورن و2790 فى سيدنى و115 فى كانبرا بمجموع أصوات 4849 وقد جاءت النتيجة على النحو التالى :

- 31 صوتا ً باطلا ً وحصل المشير السيسى على 4672 صوتا ً بنسبة 69.3% وحصل حمدين صباحى على 146 صوتا ً.