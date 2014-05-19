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عامل يقتل زوجته في أسوان ويسلم نفسه للشرطة

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عامل يقتل زوجته في أسوان ويسلم نفسه للشرطة عامل يقتل زوجته في أسوان ويسلم نفسه للشرطة

صورة ارشيفية

قام​ عامل ​بقتل زوجته​ بسبب ​خلافات زوجية بينهما ​وقام بتسليم نفسه لمركز شرطة كوم امبو ​.

وكان اللواء حسن السوهاجي مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوصول “سيد.م” 42 سنة، عامل، ومقيم قرية فارس، إلى مركز الشرطة لتسليم نفسه، والاعتراف بارتكابه واقعة قتل زوجته “هدى” 28 سنة، لوجود خلافات أسرية بينهما.

وتبين من تحريات المباحث بإشراف العميد خالد الشاذلي رئيس ​مباحث المديرية ​أن المتهم بعد أن ضاق به الحال فى الخلافات بينه وبين زوجته، أخذ برأس زوجته وصدمها بحافة السرير، لتسقط قتيلة فى الحال، وبعد لحظات من خروجه من المنزل قرر أن يسلم نفسه إلى الشرطة واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق فى الواقعة.

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