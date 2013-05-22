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تأجيل جلسة قتل متظاهرى السويس لجلسة 1يونيو لاستكمال المرافعات

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تأجيل جلسة قتل متظاهرى السويس لجلسة 1يونيو لاستكمال المرافعات تأجيل جلسة قتل متظاهرى السويس لجلسة 1يونيو لاستكمال المرافعات

قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل نظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة 1 يونيو المقبل لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين.

كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق, والعقيد هشام حسين حسن أحمد, والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس, وضباط الأمن المركزى المقدم إسماعيل هاشم, والنقيب محمد عازر, والنقيب محمد صابر عبد الباقى, والنقيب محمد عادل عبد اللطيف, والملازم أول مروان توفيق, وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد, ورقيب قنديل أحمد حسن.
> بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه “عبود وعادل وعربى” للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.

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