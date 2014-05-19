“الكهرباء”: عجز الانتاج المتوقع اليوم 2590 ميجاوات مقابل 1850 ميجاوات أمس

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن يبلغ العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة اليوم الاثنين 2590 ميجاوات، مقابل ‏‏1850 ميجاوات أمس الأحد منها 1505 ميجاوات أحمال مفصولة و 345 ميجاوات تخفيض ‏أحمال بالاتفاق مع المشتركين.‏

> وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن مدة زيادة الاستهلاك عن الانتاج أمس الأحد بلغت ‏حوالي 3 ساعات و 10 دقائق، مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالي 60 دقيقة من الساعة السابعة ‏والنصف إلى الحادية عشرة و 10 دقائق مساءا.‏

> ونوه بأن أقصى حمل مسائي متوقع اليوم يبلغ 23300 ميجاوات، مقابل 23250 ميجاوات ‏أمس الذي بلغ فيه أدنى حمل 16720 ميجاوات.‏

> وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الانتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.‏

> ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد ‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏