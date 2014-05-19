أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - صور حصرية للقاء الرئيس السيسي والرئيس ترامب -
تغطية خاصة - لواء / كمال عامر : علاقات الجيش الأمريكي والجيش المصري لم تتأثر بتوجهات أوباما -
تغطية خاصة - النائبة/ داليا يوسف: مصر على قمة الأجندة الأمريكية في الحرب على الإرهاب -
الرئيس السيسي يغادر البيت الأبيض في ختام مباحثاته مع ترامب -
محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لموسم القمح -
رئيس الوزراء يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الإنتاج الزراعي -
تغطية خاصة - عاطف الغمري: حرارة ترامب في لقائه مع السيسي خروج عن التقاليد الأمريكية -
تغطية خاصة - توم حرب: دعمنا ترامب لرئاسة أمريكا لأن أوباما كان يدعم الإيرانيين -
الدكروري يرد على تعديلات السلطة القضائية: "مفيش تعديلات واترفضت جميعاً" -
بمشاركة "عبد الغفار".. "الإنتربول" يبحث مع وزراء الداخلية العرب ملف الهجرة غير الشرعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“الكهرباء”: عجز الانتاج المتوقع اليوم 2590 ميجاوات مقابل 1850 ميجاوات أمس

Google+ Print
“الكهرباء”: عجز الانتاج المتوقع اليوم 2590 ميجاوات مقابل 1850 ميجاوات أمس “الكهرباء”: عجز الانتاج المتوقع اليوم 2590 ميجاوات مقابل 1850 ميجاوات أمس

مرصد الكهرباء- أرشيفية

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن يبلغ العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة اليوم الاثنين 2590 ميجاوات، مقابل ‏‏1850 ميجاوات أمس الأحد منها 1505 ميجاوات أحمال مفصولة و 345 ميجاوات تخفيض ‏أحمال بالاتفاق مع المشتركين.‏
> وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن مدة زيادة الاستهلاك عن الانتاج أمس الأحد بلغت ‏حوالي 3 ساعات و 10 دقائق، مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالي 60 دقيقة من الساعة السابعة ‏والنصف إلى الحادية عشرة و 10 دقائق مساءا.‏
> ونوه بأن أقصى حمل مسائي متوقع اليوم يبلغ 23300 ميجاوات، مقابل 23250 ميجاوات ‏أمس الذي بلغ فيه أدنى حمل 16720 ميجاوات.‏
> وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الانتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.‏
> ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد ‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا