توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن يبلغ العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة اليوم الاثنين 2590 ميجاوات، مقابل 1850 ميجاوات أمس الأحد منها 1505 ميجاوات أحمال مفصولة و 345 ميجاوات تخفيض أحمال بالاتفاق مع المشتركين.
> وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن مدة زيادة الاستهلاك عن الانتاج أمس الأحد بلغت حوالي 3 ساعات و 10 دقائق، مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالي 60 دقيقة من الساعة السابعة والنصف إلى الحادية عشرة و 10 دقائق مساءا.
> ونوه بأن أقصى حمل مسائي متوقع اليوم يبلغ 23300 ميجاوات، مقابل 23250 ميجاوات أمس الذي بلغ فيه أدنى حمل 16720 ميجاوات.
> وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الانتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
> ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
“الكهرباء”: عجز الانتاج المتوقع اليوم 2590 ميجاوات مقابل 1850 ميجاوات أمس
توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن يبلغ العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة اليوم الاثنين 2590 ميجاوات، مقابل 1850 ميجاوات أمس الأحد منها 1505 ميجاوات أحمال مفصولة و 345 ميجاوات تخفيض أحمال بالاتفاق مع المشتركين.