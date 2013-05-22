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القوات المصرية السعودية تواصلان المناورة البية المشتركة “تبوك 3″

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القوات المصرية السعودية تواصلان المناورة البية المشتركة “تبوك 3″ القوات المصرية السعودية تواصلان المناورة البية المشتركة “تبوك 3″

واصلت القوات المصرية والسعودية تنفيذ مراحل المناورة البرية المشتركة ” تبوك 3 ” من خلال العديد من الأنشطة التدريبية والبيانات العملية على التكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان وأساليب الوقاية من إستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ، وأعمال التجهيز الهندسى وتطهير الأرض من الألغام والتغلب على الموانع ، وتنفيذ إبرار جوى للقوات الخاصة لإحتلال أهداف حيوية وتأمينها ضد العناصر المعادية .

وحسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فإن التدريب تضمن إنتقال وحدات المشاة والمدفعية والمدرعات وعناصر الدفاع الجوى والمقذوفات الموجهه المضادة للدبابات إلى معسكرات التدريب الخارجية وإحتلال المواقع الهجومية والدفاعية تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثانية والرئيسية للمناورة والتى سيجرى تنفيذها بإستخدام أحدث نظم ومقلدات التدريب المايلز والرماية بالذخيرة الحية لكافة الأسلحة المشاركة بالمناورة .

كما قامت قوات الصاعقة والمظلات من الجانبين بالتدريب على إدارة أعمال القتال فى المناطق السكنية وإقتحام المنشأت والمبانى التى تسيطر عليها مجموعات إرهابية مسلحة ، وتنفيذ الكمائن والإغارات الناجحة ضد الأهداف والمركبات المعادية وتدميرها بإستخدام الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير .

وتم إسقاط مجموعات من وحدات المظلات المصرية والسعودية نهاراً وليلاً لإحتلال مناطق ذات أهمية حيوية والإشتباك مع الأهداف المعادية ، وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة وإصابتها من الثبات والحركة ، وسط أجواء تنافسية أظهرت المستوى المتميز لهذه العناصر وقدرتهم على التعامل مع الأهداف المعادية بدقة وسرعة وكفاءة عالية .

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