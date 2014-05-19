تعيين الطيار عادل المحجوب رئيساً للمصرية للمطارات

أصدر المهندس محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قرارا بتكليف الطيار عادل المحجوب للقيام بأعمال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للمطارات لحين اعتماد الجمعية العامة ، وذلك خلفا للطيار جاد الكريم نصر الذي تقدم باستقالته.

وكان محجوب عضوا بمجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية منذ سبتمبر 2012 وهو خريج الكلية الجوية عام 1981 وشغل العديد من المناصب التنفيذية والقيادية، هذا وقد تقدم عصمت بالشكر للطيار جاد الكريم نصر على هذا الجهد المبذول خلال توليه مسئولية رئاسة الشركة .