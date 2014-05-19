ائتلاف “نوري المالكي” يحصد أغلبية الانتخابات التشريعية في العراق

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات النيابية للعام 2014، الإثنين، وجاء ائتلاف “دولة القانون” الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي في الصدارة في محافظة بغداد بواقع 30 مقعدا ويليه ائتلاف “الوطنية” بـ 10 مقاعد ومن ثم “الأحرار” بـ 6 مقاعد.

وفى محافظة الأنبار فاز “متحدون” بـ 4 مقاعد و”الوفاء للأنبار” حصل على 3 مقاعد، أما في محافظة البصرة حصل ائتلاف “دولة القانون” على 12 مقعدا ومن ثم “المواطن” على 6 مقاعد يليه “الأحرار” بـ 3 مقاعد.. أما في محافظة الأنبار فقد فازت قائمة “متحدون” بـ 4 مقاعد وتليها قائمة “الوفاء للأنبار” بـ 3 مقاعد.

وحصلت “دولة القانون” في محافظة ذي قار أولا بثمانية مقاعد يليها “المواطن” بأربعة مقاعد و”الأحرار” بمقعدين، أما في بابل جاءت “دولة القانون” أولا بسبعة مقاعد يليها “المواطن” بثلاثة مقاعد.

وكانت عمليات عد وفرز النتائج أجلت لمدة أسبوع إثر الشكاوى والطعون التي تقدمت بها كتل ضد أخرى، وفق المفوضية.

فيما حصلت أحزاب أخرى وتضم حزب رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وعدة أحزاب شيعية قوية والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان حصلت بحسب هذه التقارير على ما بين 20 إلى 30 مقعدا.

ورغم أن كتلة المالكي قد تحصل على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان، إلا أن ذلك لا يؤهلها لتشكيل حكومة أغلبية التي يسعى إليها، دون حليف قوي.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته الأسبوع الماضي أن إعلان نتائج انتخابات إقليم كردستان سيكون يوم الخميس المقبل في أربيل.