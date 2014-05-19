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سمير جعجع: ننتظر انتهاء الانتخابات الرئاسية لكى تعود مصر إلى دورها

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سمير جعجع: ننتظر انتهاء الانتخابات الرئاسية لكى تعود مصر إلى دورها سمير جعجع: ننتظر انتهاء الانتخابات الرئاسية لكى تعود مصر إلى دورها

سمير جعجع

قال الدكتور سمير جعجع، رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية، ان بلاده تنتظر انتهاء الانتخابات الرئاسية المصرية ” بفارغ الصبر” لكى تستعيد دورها السابق لاسيما فى خضم الأزمات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف جعجع الذى يقوم حاليا بزيارة إلى العاصمة الفرنسية -باريس اليوم الإثنين- أن التصريحات التى أدلى بها المرشح عبد الفتاح بشأن الامن القومى المصري وارتباطه بالأمن القومى لجميع الاشقاء العرب بانها  تصريحات ايجابية ومؤشر جيد للمستقبل.

ووصف رئيس الهئية التنفيذية لحزب القوات اللبنانية مرشح قوى ١٤ آذار للرئاسة اللبنانية وصف مصر بأنها ” دولة شقيقة وعزيزة”وان تلك هى الحقيقة الفعلية ” وليس مجرد حديث دبلوماسي او تقليدى.

واشار جعجع الى ان مصر لها دور استراتيجى ” هائل” خاصة فى منطقة الشرق الأوسط ” وبالتالى ننتظر بفارغ الصبر” انتهاء الانتخابات الرئاسية وقدوم رئيس جديد وادارة جديدة للبلاد لكى تستعيد مصر دورها السابق وتمحى حقبة العامين الماضيين.

وعن الدور الذى يتنظره لبنان من مصر بعد مرحلة الاستقرار السياسى الذى ستفضى له الانتخابات التى ستنطلق فى السادس والعشرين من الشهر الجارى وتستمر لمدة يومين فى الداخل..قال السياسيى اللبنانى الكبير انه من المنتظر ان تلعب مصر دورها خاصة فى خضم الازمات التى تشهدها منطقة الشرق الاوسط فى الوقت الراهن و” نحن فى أمس الحاجة لادوار عربية فعلية”.

 

واشار الى الدور ” المشكور” الذى تقوم به حاليا المملكة العربية “ولكننا بحاجة الى ادوار لكل البلدان العربية وبالاخص مصر لمحاولة اخراج المنطقة من الوضع الحالى”.

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